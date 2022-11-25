В США считают, что пандемия коронавируса могла произойти из-за инцидента с исследованием

Пандемия COVID-19, скорее всего, произошла из-за инцидента, связанного с исследованием, естественное природно-очаговое происхождение коронавирусной инфекции маловероятно. Об этом свидетельствует промежуточный отчет комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, передает РИА Новости.



В отчете говорится:

- На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями.



Наряду с этим в документе указано, что новая информация, которая может быть опубликована и будет доступна для проверки, "может изменить эту оценку".

В отчете также сообщается, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении COVID-19 более не заслуживает "кредита доверия" или "презумпции точности".

Кроме того, комитет перечислил несколько нерешенных вопросов, ответы на которые, по его мнению, помогут более определенно сделать вывод о происхождении COVID-19. Так, речь идет о том, какой вид животного является промежуточным хозяином для коронавируса и когда тот впервые заразил человека, где находится вирусный резервуар, а также каким образом заболевание приобрело свои уникальные генетические особенности.

В мире за все время диагноз COVID-19 подтвердили по меньшей мере у 640,3 млн человек. Коронавирус унес жизни более 6,6 млн пациентов.