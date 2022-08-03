В США продают ранчо, принадлежавшее семье Уолта Диснея

В американском штате Вайоминг выставили на продажу ранчо, принадлежавшее семье легендарного мультипликатора Уолта Диснея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на WSJ.

Площадь ранчо составляет около 5 тыс. акров (2 тыс. га), а его начальная стоимость оценивается в $71 млн. Усадьба, принадлежавшая семье Уолта Диснея, находится почти в 37 км от Йеллоустоунского национального парка, где с трех сторон окружена горными вершинами, создающими неповторимый пейзаж.

Причина продажи не называется.