В США продают ранчо, принадлежавшее семье Уолта Диснея
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В американском штате Вайоминг выставили на продажу ранчо, принадлежавшее семье легендарного мультипликатора Уолта Диснея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на WSJ.
Площадь ранчо составляет около 5 тыс. акров (2 тыс. га), а его начальная стоимость оценивается в $71 млн. Усадьба, принадлежавшая семье Уолта Диснея, находится почти в 37 км от Йеллоустоунского национального парка, где с трех сторон окружена горными вершинами, создающими неповторимый пейзаж.
Причина продажи не называется.
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