В США представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории

Конгрессмен-республиканец в США Майкл Маккол опубликовал доклад об утечке коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

«Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса. Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября», — говорится в отчете республиканца.

В докладе Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Документ указывает на возможные проблемы с безопасностью в этом исследовательском центре. Политик призвал обе партии Конгресса провести совместное расследование.

При этом The Hill пишет, что составители доклада «не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами», их цель — «подготовить законодательный ответ на действия Китая». Авторы призывают ввести санкции против ученых из института и членов Коммунистической партии Китая.

В самом Китае все обвинения опровергают, называя их политическими.

В марте этого года ВОЗ опубликовала доклад международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса. В документе подчеркивалось, что утечка из лаборатории «крайне маловероятна». При этом в докладе говорится, что вирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.