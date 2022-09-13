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В США предлагают вводить возрастные ограничения для политиков

О,НТ 13 0

В США предлагают вводить возрастные ограничения для политиков

За введение жесткого возрастного лимита для политиков высказались граждане Америки. Ведь сейчас многие управленческие решения грозят краху всей страны.

Согласно опросу CBS News, более 40% респондентов хотят видеть президента США не старше 70, еще 26% – отдают предпочтение кандидату в возрасте до этого порога. Меньше всего доверия – к варианту «90 лет», здесь чуть более 2%.

Нынешнему главе Белого дома сейчас 79. Джо Байден все чаще показывает свою рассеянность и забывчивость. При этом порой даже не может сориентироваться, в какую сторону ему идти.

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