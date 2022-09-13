В США предлагают вводить возрастные ограничения для политиков
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За введение жесткого возрастного лимита для политиков высказались граждане Америки. Ведь сейчас многие управленческие решения грозят краху всей страны.
Согласно опросу CBS News, более 40% респондентов хотят видеть президента США не старше 70, еще 26% – отдают предпочтение кандидату в возрасте до этого порога. Меньше всего доверия – к варианту «90 лет», здесь чуть более 2%.
Нынешнему главе Белого дома сейчас 79. Джо Байден все чаще показывает свою рассеянность и забывчивость. При этом порой даже не может сориентироваться, в какую сторону ему идти.
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