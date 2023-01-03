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В США назвали условие прекращения поддержки Украины

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В США назвали условие прекращения поддержки Украины

В США назвали условие, при котором может прекратиться поддержка Украины. Его озвучил бывший специальный советник по нацбезопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен, сообщают РИА Новости.

Он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский осознает, что западные страны могут перестать оказывать поддержку Украине в том случае, если он прекратит идти вперед на поле боя.

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