В США 13-летняя девочка угнала автомобиль у родителей и устроила крупное ДТП со школьным автобусом
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В Колорадо (США) 13-летняя девочка за рулем родительского авто стала виновницей крупной аварии со школьным автобусом. Об этом информирует Insider.
Школьница решила покататься на Chevrolet Suburban родителей без их ведома. Ребенок попал в ДТП со школьным автобусом и еще двумя машинами.
В автобусе в момент аварии находились один школьник и водитель, они не пострадали. В местную больницу были доставлены четыре человека, серьезных травм диагностировано не было.
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