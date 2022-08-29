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Происшествия

В США 13-летняя девочка угнала автомобиль у родителей и устроила крупное ДТП со школьным автобусом

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В США 13-летняя девочка угнала автомобиль у родителей и устроила крупное ДТП со школьным автобусом

В Колорадо (США) 13-летняя девочка за рулем родительского авто стала виновницей крупной аварии со школьным автобусом. Об этом информирует Insider.

Школьница решила покататься на Chevrolet Suburban родителей без их ведома. Ребенок попал в ДТП со школьным автобусом и еще двумя машинами.

В автобусе в момент аварии находились один школьник и водитель, они не пострадали. В местную больницу были доставлены четыре человека, серьезных травм диагностировано не было.

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