Военно-патриотический клуб «Юные защитники» торжественно открылся в Бобруйске

Сегодняшнее субботнее утро февраля 14 учащихся средней школы №27 города Бобруйска имени Веры Захаровны Хоружей началось необычно. В этот день здесь состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию военно-патриотического клуба «Юные защитники», который будет базироваться в 147-м зенитном ракетном полку.

Не обошлось и без почетных гостей. Среди учащихся, их родителей, директора школы, на мероприятии присутствовали:

Владимир Гацко , депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; Елена Лисица , начальник управления по образованию Бобруйского городского исполнительного комитета;

, начальник управления по образованию Бобруйского городского исполнительного комитета; генерал-лейтенант Станислав Румянцев , командующий 5-й танковой армией в 90-е годы, Почетный гражданин города Бобруйска;

, командующий 5-й танковой армией в 90-е годы, Почетный гражданин города Бобруйска; подполковник Константин Мирончик , заместитель командира 147-го зенитного ракетного полка по тыловому обеспечению;

, заместитель командира 147-го зенитного ракетного полка по тыловому обеспечению; подполковник Андрей Красногир , заместитель командира полка по идеологической работе;

, заместитель командира полка по идеологической работе; подполковники Виктор Филонов и Сергей Богомолов, Почетные ветераны Белорусского союза офицеров Могилевской области.

Патриотические композиции на протяжении всего мероприятия исполняли оркестр полка и учащиеся школы.

– Идея создания военно-патриотического клуба с 27-й школой у нас возникла в связи с постоянным взаимным сотрудничеством. Теперь мы можем планомерно работать с учащимися и воспитывать из них истинных патриотов. Занятия будут проходить у нас еженедельно. Это, как и теория, так и практика: что-то будем рассказывать, а что-то они смогут попробовать сами. Например, пройти курс боевой подготовки. Ощутят себя во многих воинских специальностях, и в будущем, мы надеемся, эти ребята станут настоящими защитниками нашей Родины, офицерами Вооруженных Сил Республики Беларусь, – рассказал в общении с корреспондентом Bobrlife Андрей Красногир.

Эта инициатива является частью более масштабных усилий, направленных на укрепление патриотизма среди молодого поколения в современной Беларуси. Согласно Указу Президента, деятельность таких клубов способствует гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи, повышению их мотивации к прохождению армейской службы, службы в правоохранительных органах и по чрезвычайным ситуациям, а также реализации государственной молодежной политики.

«Юные защитники» верят, что это сыграет важную роль в приобретении ценных жизненных навыков, которые они смогут использовать во взрослой жизни.

Всего в Бобруйске на базе 6 учреждений образования функционирует 7 объединений по интересам «Военно-патриотический клуб».

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Виктор Чабан, фото автора.