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В среду прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

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В среду прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

16 февраля прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая.

С 12:00 до 14:00 по телефону 77-75-07.

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