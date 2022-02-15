В среду прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
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16 февраля прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая.
С 12:00 до 14:00 по телефону 77-75-07.
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