В средней школе №6 прошел межведомственный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе
bobrlife.by 12 0
Проблемы и актуальные вопросы реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 года №22 "О признании детей находящимися в социально опасном положении" были рассмотрены на межведомственном семинаре для заместителей директоров по воспитательной работе, специалистов социально-педагогичейской и психологической службы учреждений образования.
Будет дополнено и обновлено.
Фото Виктора Чабана
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