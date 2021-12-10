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В средней школе №6 прошел межведомственный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе

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В средней школе №6 прошел межведомственный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе

Проблемы и актуальные вопросы реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 года №22 "О признании детей находящимися в социально опасном положении" были рассмотрены на межведомственном семинаре для заместителей директоров по воспитательной работе, специалистов социально-педагогичейской и психологической службы учреждений образования.

Будет дополнено и обновлено.

Фото Виктора Чабана

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