В средней школе №35, которую 1 сентября открыл Президент, проголосовали уже более 14% горожан

В средней школе №35, которую 1 сентября открыл Президент Беларуси Александр Лукашенко, проголосовало уже более 14% граждан, сообщает Bobrlife.

«Участвовать в референдуме я считаю своей обязанностью, - поделилась своим мнением Юлия Чаушник, жительница Молодежного микрорайона. - Мы пришли сегодня всей семьей, чтобы сделать свой выбор не только как сознательные граждане, но и как ответственные родители. Я уверена: необходимо приучать детей с малых лет участвовать в подобных мероприятиях. Чтобы они умели делать свой выбор самостоятельно и чтобы за них не решали другие люди - в какой стране жить».

Среднюю школу №35 открыли в нынешнем учебном году. Она стала подарком городу от Президента. Он лично курировал важную стройку, и понадобилось меньше года, чтобы построить этот объект.

Сегодня сюда активно идут взрослые: в новой школе расположены сразу 2 участка для голосования - №45 и №46, общее число избирателей - 4331 человек. Желающих отдать голос досрочно много, даже выстраивается небольшая очередь. Впрочем, все противоэпидемические меры строго соблюдены: подготовлены антисептические средства, одноразовые перчатки, защитные маски. Уголки и урны для голосования обрабатываются не менее шести раз в день.

Кроме того, предусмотрена безбарьерная среда, в том числе отдельная кабинка для голосования людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих есть макеты и лупа.

Семьи в этой молодой части города преимущественно многодетные, а потому малышам на участке - особое внимание. Чтобы дети не скучали, пока родители делают свой выбор, организован специальный уголок: маленький столик, стульчики, есть карандаши и раскраски. Кроме того, организаторы решили соединить приятное с полезным: на плазме демонстрируют мультфильм «Волшебная книга МЧС».

Ребята рисуют цветы, солнце и мирное небо, а родители рядом голосуют за то, чтобы сбылись детские мечты.

Многодетная мама отметила: «Я, как гражданка и как мать, несу ответственность за будущее своей страны и своих детей. Я хочу спокойно отпускать их играть на улицу, слышать их веселый смех. Хочу видеть красивые пары, любоваться красотой белорусской природы и родного города. Вот за это счастливое будущее я и проголосовала».

В первый день досрочного голосования в ГУО «Средняя школа №35 г. Бобруйска» пришло 5,7% избирателей. По состоянию на 23 февраля на 18.10 на два участка пришло 363 человека. За два дня свой выбор сделали 14,1% граждан, внесенных в списки для голосования.

Фото Виктора ЧАБАНА, инфографика БЕЛТА.