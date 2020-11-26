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В школе №27 прошло мероприятие «Мы современном пространстве: уважение, безопасность, достоверность» в рамках «Школы активного гражданина»

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В школе №27 прошло мероприятие «Мы современном пространстве: уважение, безопасность, достоверность» в рамках «Школы активного гражданина»

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