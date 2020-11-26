В школе №27 прошло мероприятие «Мы современном пространстве: уважение, безопасность, достоверность» в рамках «Школы активного гражданина»
115 0
0
Фотографии: Виктор Чабан
Читайте
также
также
-
Подведены итоги районного конкурса «Волонтер года — «Доброе сердце»
-
В школе №27 прошло мероприятие «Мы современном пространстве: уважение, безопасность, достоверность» в рамках «Школы активного гражданина»
-
Онлайн-конкурс по уходу за домашними животными «Мой домашний любимец» среди бобруйчан с инвалидностью
-
Здравствуй, юность в сапогах! Нескольких десятков молодых ребят в ближайшие полтора года ожидает прохождение срочной воинской службы
-
В Бобруйске наградили представителей лучшего студенческого медицинского отряда
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости