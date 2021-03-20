В средней школе №21 прошел памятный день, посвященный 78-летию со Дня Хатынской трагедии

Сегодня, 20 марта, в ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска» прошел памятный день «Мы памятью едины», посвященный 78-летию со дня Хатынской трагедии. Для учащихся IX-XI классов был подготовлен устный журнал «Звон Хатыни», на котором учитель допризывной подготовки И. В. Смотров рассказал учащимся об ужасной трагедии, случившейся на белорусской земле в годы войны, и о тысячах других деревень, сожженных фашистами в то время.

Для учащихся VII классов было организовано посещение Комнаты боевой славы учреждения с проведением экскурсии учителем истории Ушаковым А. А. Учащиеся VIII и XI классов посетили тематический киноурок «И будет жить Хатынь», который был проведен в кинотеатре «Товарищ».

Для ребят IV-V классов был подготовлен час памяти «Память сквозь слёзы». Для детей младшего звена был организован кинолекторий «Пионеры-герои».