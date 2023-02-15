В средней школе №28 прошел конкурс по ОБЖ

В Бобруйске на базе средней школы №28 прошел ежегодный конкурс по основам безопасности жизнедеятельности «Школа безопасности-2023».

Многим из ребят уже знакомое мероприятие. Здесь главное – свежий ум и никакого волнения. А для некоторых это испытание пришлось преодолеть впервые. В этот раз поучаствовать в конкурсе можно было при помощи смартфона или компьютера. Ребята признались, что такой конкурс – хороший способ проверить свои знания по безопасности. Ведь они очень важны в повседневной жизни. Порой от вовремя набранного номера 112 и от правильных действий при чрезвычайной ситуации зависит человеческая жизнь.

По результатам интеллектуального испытания среди старшеклассников лучшей стала Бураковская Елена (ГУО «Средняя школа №9 г. Бобруйска»). В категории 5-8 классы лидерство одержала Анна Ачинович (ГУО «Средняя школа №18 г. Бобруйска»). А среди самых юных знатоков высший бал заработала Михолап София (ГУО «Средняя школа №31 г. Бобруйска»).

Поздравляем победителей и желаем удачи на областном этапе!

Бобруйский ГРОЧС.