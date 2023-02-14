В школе № 4 с будущими абитуриентами было проведено заседание «Моя будущая профессия»

9 февраля при участии доцента кафедры психологии и коррекционной работы, кандидата филологических наук Ирины Малашук и студентов 4-го курса специальности 1-23 01 04 «Психология» Александры и Дарьи Дзыгун прошло заседание круглого стола «Моя будущая профессия» с учащимися профильных классов педагогической направленности средней школы №4.

У будущих абитуриентов вызвал интерес рассказ о Могилевском госуниверситете имени А.А. Кулешова, о факультете педагогики и психологии детства, о кафедре психологии и коррекционной работы.

Гости, принявшие участие в работе круглого стола, ответили на вопросы школьников и пригласили их принять участие в мероприятиях, которые проводятся в вузе для абитуриентов.

Как отметила директор школы Валентина Алимбочкова, в учреждении образования с 1 сентября 2015 года функционирует профильный класс педагогической направленности. Это послужило началом сотрудничества с ведущим вузом Могилевской области.

Всего в период с 2017-го по 2022-й 58 учащихся школы получили рекомендации педсовета для поступления на педагогические специальности, 45 из них стали студентами педвузов. А в 2021-м и 2022-м десять выпускников вернулись в учреждения образования в качестве педагогов. Среди них учителя начальных классов, русского языка и литературы, английского языка, истории, биологии и географии, педагог дополнительного образования.

Учащиеся педагогического класса являются постоянными участниками мероприятий, проводимых на базе вуза. В 2019-м учащийся XI класса Артем Козявин стал победителем университетской олимпиады по истории религии. В 2020-м Ратмир Грищенко одержал победу в олимпиаде по французскому языку. В 2021-м и 2022-м победителями конкурса среди учащихся профильных классов (групп) педагогической направленности Могилева и области «Мое профессиональное будущее» стали Артем Помазков и Даниил Пискунов, которые сейчас являются студентами факультета математики и естествознания.

Такого рода сотрудничество способствует осознанному выбору будущей профессии учащимися и создает условия для более эффективной подготовки педагогических кадров.