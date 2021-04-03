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В спорткомплексе “Спартак” проходит открытый республиканский турнир по самбо среди юношей памяти мастера спорта СССР Виктора Карпинского

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В спорткомплексе “Спартак” проходит открытый республиканский турнир по самбо среди юношей памяти мастера спорта СССР Виктора Карпинского

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