В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва активно развивается отделение инваспорта по плаванию

Некоторые ребята-пловцы, которых тренирует Родион Синицын, на первый взгляд кажутся самыми обычными. Но во время интервью выясняется, что половина из них не слышат – понадобился сурдопереводчик. У кого-то ДЦП: ходят с трудом. Есть даже те, кто передвигается в инвалидной коляске, зато в плавании имеет спортивный разряд. Но поблажек тренер не делает никому, потому что главное правило – работа на результат.

График тренировок, как у профессиональных спортсменов, – шесть дней в неделю. Сейчас у Родиона Синицына более 30 юных пловцов. А пять лет назад к тогда еще простому инструктору в бассейне обратился отец подростка-инвалида с просьбой помочь в реабилитации мальчика. Методику тренер разрабатывал самостоятельно, изучая опыт тренеров по инваспорту. Затем сработало сарафанное радио: начали обращаться родители других детей с особенностями. Когда ребята стали завоевывать медали на чемпионатах страны для людей с инвалидностью, их спортивные достижения заметили. В Бобруйской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва открыли отделение по инваспорту, количество желающих там заниматься растет. Тренировки бесплатные, а Родиона Синицына включили в штат тренеров:

– В чемпионате страны по плаванию для инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата и зрения мои ребята завоевали 18 медалей! На спартакиаде для слабослышащих – третье коман­дное место, хотя мы только в этом учебном году набрали такую группу. Наш Алексей Ковалев уже в националь­ной сборной.

В арсенале тренера – устройства собственной разработки для обучения особенных спортсменов. На специальной скамейке для «сухого плавания» ребята отрабатывают точность каждого движения, которое придется выполнять потом под водой. Используя катушку с тросом, тренер может придать ускорение, и пловцу хочешь не хочешь, а приходится учиться двигаться в темпе. Еще есть «удочка» и «поводок» для поддержки в воде рук и ног, пока ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата не начнет себя чувствовать в воде свободно.

Глядя, как 15-летний Владислав Гилевский проплывает на скорость дорожку в бассейне, никогда не подумаешь, что у парня ДЦП. Он хорошо сложен, подтянут – это результат многолетних тренировок. Влад рассказывает:

– У меня надомное обучение, но в спорте я не чувствую ограничений для своих возможностей. Участвовал уже в четырех чемпионатах, занимал призовые места. Хотел бы связать свою жизнь со спортом. К примеру, стать тренером.

В роли сурдопереводчика учеников местной школы-интерната для детей с нарушениями слуха – Артем Литвинов. Он единственный слышит благодаря слуховому аппарату и переводит остальным слова тренера на язык жестов.

Родион Синицын убедился на опыте, что антигравитация в воде помогает развивать его ученикам мышцы, а спортивные достижения – уверенность в себе:

– Сначала почти все они приходили на тренировки, стояли в сторонке, были закомплексованы. Теперь рвут­ся в бой, потому что знают себе цену: мальчишки приглашают на соревнования своих девушек, чтобы продемонстрировать, на что способны. Есть паренек с аутизмом – уже кандидат в мастера спорта. Благодаря коллективным тре­нировкам, новым друзьям стал общительнее, увереннее в себе.

Поддержать юных пловцов из Бобруйска, добившихся высоких спортивных результатов, взялся Могилев­ский областной комплексный центр олим­пийского резерва. Заместитель директора центра Александра Панькина называет такое шефство ступенькой к национальной сборной по инваспорту:

– Мы уже взяли под опеку трех учеников Родиона Синицына. Имеются в виду расходы на соревнования, специальные выплаты юным спортсменам на питание. Речь идет о государственной поддержке человека без возрастных ограничений на протяжении его спортивной карьеры. Как только он достигает успехов на международной арене, ему выплачивается стипендия.

В Бобруйской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва уже ставят вопрос о расширении отделения по инваспорту. В следующем году здесь собираются увеличить количество групп по плаванию. Вторым тренером готов работать сын Родиона Синицына.