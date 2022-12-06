В службе «одно окно» Бобруйского горисполкома приняли 20-тысячного клиента

Ежедневно в службу «одно окно» Бобруйского горисполкома обращаются около 100 человек. Обслуживание проходит по электронной очереди, которую установили в начале года. Это позволяет безошибочно определить, сколько граждан и юридических лиц обратились к специалистам службы.

6 декабря бобруйчанка Людмила Ковальская стала 20-тысячным клиентом и была приятно удивлена поздравлениям и подаркам, которые вручили первый заместитель начальника главного управления юстиции Могилевского облисполкома Андрей Столяров и управляющий делами Бобруйского горисполкома Алексей Брацков. Людмила Ивановна – постоянный клиент службы на протяжении многих лет. «Первое мое посещение – постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. И сейчас мой путь в службу продолжается, потому что строительство дома не завершено. Вот сегодня я пришла по поводу индексации чеков «Жилье». Покупаю строительные материалы и обращаюсь за выплатами, положенными по чекам, – рассказала юбилейная посетительница. – Хотела бы выразить огромную благодарность специалистам службы «одно окно» за их высокий профессионализм, компетентность, быстрое и качественное решение всех вопросов. Огромное спасибо за их труд».

В этот день с рабочим визитом службу «одно окно» Бобруйского горисполкома посетила первый заместитель Министра юстиции Республики Беларусь Наталья Филиппова. Наталья Николаевна пообщалась с коллективом, которым руководит Светлана Герасименок, интересовалась показателями работы службы и условиями, созданными для клиентов «одного окна».

В настоящее время здесь принимают заявления от физических и юридических лиц по 196 административным процедурам. Среди самых востребованных – постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, реконструкция индивидуальных жилых домов с устройством электроотопления, получение субсидий и справок, согласование ассортиментных перечней товаров. За 11 месяцев зарегистрировано более 8,7 тысяч заявлений. Алексей Брацков особо отметил работу специалистов службы, качественно обслуживающих посетителей: «От граждан мы всегда слышим положительные отзывы».

– Обращение в «одно окно» Бобруйского горисполкома 20-тысячного клиента говорит о том, что работа службы и те административные процедуры, которые здесь осуществляются, востребованы у населения, – заметил Андрей Столяров. – Работа направлена на то, что человек, обращаясь сюда, должен прийти два раза: первый – с заявлением об осуществлении той или иной административной процедуры, второй – за итоговым административным решением. Направление запросов, подготовка проектов решения в установленные сроки – это задача исполкома и сотрудников службы. В этом году главным управлением юстиции облисполкома проанализирована деятельность всех служб «одно окно» в Могилевской области, и бобруйская служба была признана лучшей.