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В случае нехватки газа в Швейцарии будут отключать свет на 4-8 часов

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В случае нехватки газа в Швейцарии будут отключать свет на 4-8 часов

В Швейцарии подготовили план экономии газа в случае его недостатка, передает Basler Zeitung.

Глава Федерального управления Швейцарии по энергетике Бенуа Реваз призвал население экономить электроэнергию и газ. Потребление энергоресурсов таким образом должно быть снижено на 5%.

В случае нехватки газа, на начальном этапе Швейцарии придется ограничить использование отопительных приборов и отключить освещение витрин. Для крупных потребителей будут установлены квоты. По предварительным подсчетам, эти меры позволят сэкономить до 25% газа.

Последующие этапы антикризисного плана включают перевод топливных заводов с газа на нефть, ограничение температуры в офисах, отключения электроэнергии на 4-8 часов в разных районах городов.

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