В Слободке горела баня
91 0
Ночью 10 сентября поступило сообщение спасателям о пожаре бани в деревне Слободка Бобруского района
По прибытию первых подразделений МЧС происходило открытое горение бани, создалось плотное задымление.
Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого уничтожена кровля по всей площади, повреждено перекрытие, обуглены стены в парильном отделении. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: к пожару может привести не только неосторожное обращение с огнем, но и использование ветхой электропроводки, неисправных электроприборов, самодельных обогревателей. Помните, в случае обнаружения пожара, немедленно покидайте место ЧС и звоните 101 или 112.
также
-
В Бобруйске собака бросилась в битум, чтобы спасти ребенка
-
В Слободке горела баня
-
33-летний бобруйчанин выращивал на своем участке коноплю
-
В Быховском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево
-
В Осиповичах травмирован пешеход, который внезапно выбежал на проезжую часть