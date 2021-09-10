В Слободке горела баня

Ночью 10 сентября поступило сообщение спасателям о пожаре бани в деревне Слободка Бобруского района

По прибытию первых подразделений МЧС происходило открытое горение бани, создалось плотное задымление.

Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого уничтожена кровля по всей площади, повреждено перекрытие, обуглены стены в парильном отделении. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: к пожару может привести не только неосторожное обращение с огнем, но и использование ветхой электропроводки, неисправных электроприборов, самодельных обогревателей. Помните, в случае обнаружения пожара, немедленно покидайте место ЧС и звоните 101 или 112.