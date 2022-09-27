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Общество

В Славянском форуме семей участвовали бобруйчане

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В Славянском форуме семей участвовали бобруйчане

В Национальной библиотеке Беларуси прошел Славянский форум семей.

Как сообщили в Бобруйской епархии, форум международного уровня объединил усилия государства, Православной Церкви и общества в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных семейных ценностей, ориентированных на крепкую семью, рождение и воспитание детей, преемственность поколений, здоровый образ жизни.

В пленарном заседании и в работе круглых столов приняли участие члены бобруйской городской организации ОО "БСЖ".

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