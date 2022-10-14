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В Славгороде временно ограничено движение

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В Славгороде временно ограничено движение

В связи с проведением массовых мероприятий в рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дожинки-2022" в Славгороде с 7:00 14 октября до 10:00 16 октября будет ограничено движение транспортных средств в следующих местах:

на ул. Октябрьской от ул. Ленинской до ул. Чапаева;

на ул. Луначарского от ул. Ленинской до ул. Комсомольской;

на ул. К. Маркса от ул. Октябрьской до пер.1-го К. Маркса;

на пер. Колхозном от ул. Октябрьской до ул. Школьной.

Также будет запрещена парковка транспортных средств по улицам Ленинской и К. Маркса. Транзитный объезд организован по пер.2-му К. Маркса и ул. Колхозной.

Просим водителей заранее выбирать маршрут движения, учитывая временные ограничения.

ОАиП ГАИ УВД

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