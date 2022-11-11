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Фотофакт

В Славгороде открылся новый фирменный магазин «Красного пищевика»

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В Славгороде открылся новый фирменный магазин «Красного пищевика»

Настоящим сладким подарком для жителей Славгорода стало открытие фирменного магазина «Красный пищевик»! Новому магазину присвоили номер 24, а находится он в переулке Колхозном, дом 2.
Праздничную ленту в торжественной обстановке перерезали директор унитарного предприятия «Красный пищевик -Славгород» Андрей Голенков и начальник отдела фирменной торговли и франчайзинга Оксана Сысой.

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