В школу всей семьей

24 августа в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» состоялся праздничный вечер «В школу всей семьёй», который по сложившейся традиции в 3 раз по инициативе Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» проходит в нашем городе.

Участниками праздника стали 9 семей, которые представляли предприятия, организации, учреждения города. Это были самые разные семьи: семья Андреевых – 4 детей, Свято-Никольский Кафедральный Собор; семья Бойко – 3 детей, УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»; семья Вороненко – 2 детей, ОАО «Бобруйсктрикотаж»; семья Дроздовых – 2 детей, ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»; семья Живун – 4 детей, Свято-Елисаветинский храм; семья Луцкиных – 5 детей, представляли жителей микрорайона; семья Мамаевых – 2 детей, ОАО «Славянка»; семья Степанчук – 3 детей, ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»; семья Тарановых – 2 детей, Свято-Сретенский храм.

Ведущие мероприятия Ирина Роскач и Ирина Соколовская создавали приятную, тёплую, дружескую атмосферу для гостей, знакомили и рассказывали очень много интересных историй про семьи. Каждой семье нужно было завершить поговорку или пословицу про семью.

Почетные гости праздника: Виктория Анатольевна Омелюсик, заместитель председатель Бобруйского горисполкома, Теймураз Николаевич Бочоришвили, почетный гражданин города Бобруйска, директор ОАО «Славянка», председатель Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей, Нина Федоровна Костян , председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», протоиерей Сергий Коровинский, секретарь Бобруйского епархиального управления, Вероника Владимировна Толкач , директор ОАО «Бобруйсктрикотаж» и другие представители организаций и предприятий города вручили каждой семье подарки и школьные принадлежности.

Партнерами и спонсорами мероприятия стали: Анна Иосифовна Бузак, ОАО «Славянка», частное предприятие «Бобрторгстрой», ОАО «Бобруйсктрикотаж», ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», УЗ «Бобруйская городская поликлиника №6», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Некоторые дети сами приготовили творческие номера – Анастасия Живун подарила всем присутствующим мамам песню «Мама», Луцкины Кристина и Томислав рассказали стихотворение про семью. Мамы-хозяюшки принесли свою выпечку.

Музыкальные подарки прозвучали в исполнении вокальной студии «Перспектива» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи», солисток образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Мечта» Доминики и Даниэлы Пантелеевых, вокальной группы «Истоки» и солистки Алины Стрельчени.

Как сказала директор нашего Центра Ирина Александрова: «Пусть эти игрушки станут основой музея семьи. Я всегда позиционирую наш Центр, как Центр семейного творчества и досуга, и пусть это будет началом».

Мероприятие закончилось общим фотографированием. Улыбки и хорошее настроение вместе с подарками и сладостями унесли участники мероприятия и благодарили за прекрасную, душевную, хорошую атмосферу праздника.

В добрый путь мы говорим всем нашим школьникам.

Ирина Соколовская, методист по работе с детьми УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»