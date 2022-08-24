«В школу с Белой Русью». В Первомайском районе будущие первоклассники получили подарки к новому учебному году

В преддверии начала нового учебного года 23 августа в Первомайском районе во Дворце искусств прошло мероприятие в рамках республиканской акции «В школу с Белой Русью».

Около 40 детей получили подарки к школе с набором канцелярских товаров. Будущие первоклассники вместе с мамами и папами приняли участие в конкурсной программе, побывали на мастер-классе по созданию вытинанок и рисованию аквагрима, а также потанцевали с медведем, который подарил маленьким ребятам заряд бодрости и энергии.

Дети вместе с родителями выразили свою благодарность организаторам праздника искренними яркими улыбками и громкими аплодисментами.

/Будет дополнено и обновлено/.

Виктор ЧАБАН, фото автора.