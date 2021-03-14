В школе №4 широко встретили Масленицу

Субботнее утро!.. Родители, педагоги и учащиеся ГУО «Средняя школа № 4 г. Бобруйска» 13 марта 2021 года встречали весёлый старинный праздник – Масленицу. Красочное, самобытное мероприятие прошло во внутреннем дворике учреждения образования. Идейным вдохновителем этого яркого действа стала педагог-организатор Наталья Братцева, которая ставила перед собой цель – познакомить учащихся с народным праздником, привить интерес и уважение к народным обычаям и родному языку.

Масленицу отмечали ещё наши отцы, деды и прадеды. Её, как самую долгожданную и любимую гостью привечают целую неделю. Первый день так и называется «Встреча».

Масленица – широкая душа. Она любит весёлых и сытых. Кстати, о третьем дне празднования… Он так и называется – «Широкий четверг», или «Разгул». В этот день повсеместно водили хороводы, пели песни, играли в игры. Веселились от души.

От души повеселились и учащиеся школы. Гостей встречали герои в колоритных костюмах. Это было по-настоящему театрализованное интерактивное зрелище. В образе Масленицы выступила Наталья Братцева, в роль Весны гармонично вошла педагог дополнительного образования Елена Селех, удивительную атмосферу игры и сказки придавали Скоморохи – учащиеся XI педагогического класса Рената Томашевская и Ева Масолбасова-Мажуга.

Удивительное субботнее мероприятие было насыщено музыкальными номерами. Ярким музыкальным подарком стало выступление Максима Корзуна – учащегося Х педагогического класса.

А какой же праздник без озорства и подвижных игр? На славу была воспринята «спортивная» страничка этого народного праздника. Руководитель физвоспитания Василий Алёхна провёл с ребятами активные игры: «Горячая картошка», «Перетягивание каната», «Сумасшедший хоровод», «Потолок ледяной», «Подари платочек» и многое другое.

На подвижные игры участники потратили много сил и энергии, но это никого не испугало, потому что на столах всех ждали ароматные блины, с теплотой приготовленные золотыми ручками мам и бабушек. Атмосферу дружбы и тепла создавали самовары с горячим чаем. Шестой день Масленицы удался, «Золовкины посиделки» прошли весело, шумно и очень сытно. В «Золовкины посиделки» большой вклад внесли ребята и педагоги начальных классов, учащиеся V класса поразили своей организованностью и дисциплинированностью, в чём, конечно, большая заслуга их классного руководителя Дмитрия Каминского.

Вот так педагоги, учащиеся и родители подобрались к седьмому дню праздника – широкой Масленице. Он называется «Прощённое воскресенье». В этот день все, от мала до велика, ходят в гости к друг другу и просят прощения.

В конце празднования широкой Масленицы все желающие смогли сделать запоминающиеся снимки у тематической фотозоны.

Поздравлениями и пожеланиями добра, достатка, здоровья и семейного тепла закончила мероприятие директор ГУО «Средняя школа № 4 г. Бобруйска» Алимбочкова Валентина Ивановна.

Вот так любимая школа № 4 попрощалась с зимой. А впереди тёплая, мирная, солнечная весна…

Автор: Людмила Кондратьева.

Фото: Марина Новикова.