И снова о важном: Молодежный парламент Бобруйска обсудил проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

21 января 2022 года в актовом зале 34-й бобруйской средней школы проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь обсудили члены Молодежного парламента и Михаил Желудов, председатель Бобруйского городского Совета депутатов, Ирина Рынейская, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, Елена Лисица, начальник управления по образованию Бобруйского городского исполнительного комитета, Вероника Вильчик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского городского исполнительного комитета.

Спикеры отметили, что преамбула (вводная часть) Основного закона страны начинается со слов: «Мы, народ Республики Беларусь,…» Следовательно, Конституция – это коллективное народное понимание того, по каким принципам должна жить и развиваться наша страна. И самое важное, что Беларусь – социально ориентированное государство, где в центре внимания – человек.

Хотя многим ребятам в Молодежном парламенте еще нет 18 лет и голосовать они пока не имеют права, проект Основного закона разработан на продолжительное время, а значит, им взрослым жить по действующим законам. Кроме того, члены этой организации являются молодежными лидерами в учреждениях образования, в организациях нашего города, а значит, могут донести информацию об изменениях, которые сейчас обсуждаются в обществе. Основные – касающиеся социальных прав и гарантий человека и перераспределения ветвей власти.

Выступающие заострили внимание аудитории на совершенно новой статье 32.1, которая гарантирует все условия для развития молодежи. Кстати, недавно принят Кодекс об образовании. Сейчас молодые люди, которые получили высшее образование на платной основе, после окончания обучения наравне с бюджетниками будут иметь статус молодых специалистов и соответствующие преимущества. Конституция гарантирует и права молодых людей с инвалидностью.

Остановились на 28-й статье, защищающей персональные данные каждого гражданина. Молодежь положительно высказалась о статье о браке «как союзе женщины и мужчины», где у супругов равные права и забота о воспитании детей. Отметили, что важно каждому заботиться о собственном здоровье. Не менее ответственно каждому гражданину (статья 21) необходимо вносить посильный вклад в развитие общества и государства, что любой должен делать на месте учебы и работы. Не оставили без внимания Всебелорусское народное собрание – представительный орган, наделенный серьезными полномочиями. Разумеется, сохранение исторической памяти – один из главных акцентов изменений Основного закона, ведь сейчас в мире есть тенденция переписывать мировую историю и приписывать чужие подвиги.

Главным в диалоговой площадке было не только донести информацию, ведь молодежь нашего города хорошо ознакомилась с новым конституционным проектом, а услышать мнение и задать интересующие вопросы. Ребята были активны. В частности, проявили интерес к статье 18 об «исключении военной агрессии со своей территории в отношении других государств». Она подтверждает миролюбивую политику нашего государства, но это не значит, что при необходимости мы не должны защитить страну от нападения извне. Задавали вопрос о политических партиях и общественных объединениях. Они позволяют гражданам страны реализовать политические, экономические и другие интересы. А политические партии имеют право выдвигать кандидатов в депутаты. Молодежь хотела знать, сколько сроков может «бывший» Президент быть делегатом Всебелорусского народного собрания. Этот орган народовластия выбирается на 5 лет. При перевыборах Президент, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки, может переизбираться на следующий срок. Спрашивали о неполных семьях. И получили ответ: «Государство оказывает поддержку семьям с детьми».

Молодежных лидеров Бобруйска призвали говорить с родителями, бабушками и дедушками об изменениях и дополнениях Основного закона страны, ведь именно от них зависит будущее Беларуси, а значит, их детей и внуков. Следует донести эту информацию и до ровесников, которые, возможно, не совсем понимают важность процесса, который сейчас происходит в нашей независимой стране.

Автор: Ольга Хотько

Фото: Александр Анташкевич