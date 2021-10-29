В школах и гимназиях Могилевской области на осенних каникулах оздоровятся почти 7,5 тыс. детей

В учреждениях образования Могилевской области на осенних каникулах будут работать 250 лагерей с дневным пребыванием, в которых оздоровятся почти 7,5 тыс. детей. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома.

"Пришкольные лагеря - это одна из самых популярных форм оздоровления обучающихся, которая всегда востребована в каникулярный период, - отметили в управлении. - Здесь предусмотрен оптимальный двигательный режим, закаливание, сбалансированное питание и рациональный распорядок дня, что позволяет формировать у детей навыки здорового образа жизни. Ежедневная программа включает спортивно-оздоровительные мероприятия, прогулки и игры на свежем воздухе, пешеходные маршруты".

В планах воспитательной работы каждого оздоровительного лагеря много интересных и полезных дел. Среди них особое место занимают гражданско-патриотические мероприятия. Например, в день открытия лагерей проводятся торжественные линейки "Наши символы - наша гордость!". Кроме того, в ходе реализации оздоровительной смены запланированы виртуальные путешествия по белорусским музеям, торжества и презентации, посвященные Великой Октябрьской революции, проведение акции "#Мая_Зямля_Прыдняпроўе".

Например, в средней школе №4 Шклова состоится мероприятие "История родного Шклова" и увлекательный квест "Сталкер 54.30", задания которого направлены на повышение мотивации изучения истории родного края. Для обучающихся старшего школьного возраста в шкловской гимназии и СШ №4, а также в Городищенской средней школе будут работать швейные и ремонтные производственные бригады. Ребята получат возможность провести время с пользой - и пообщаться, и заработать.

В учреждениях образования Могилева в каникулярный период пройдет городская акция "Безопасные каникулы - на пользу!". Каждый ее день станет тематическим: инициатива начнется 1 ноября со дня правовых знаний и закончится 6 числа днем семьи. Также ребят ожидают дни позитива, здоровья, безопасного поведения на дороге и при чрезвычайных ситуациях, гражданско-патриотического воспитания.

Кроме того, запланированы общегородские тематические мероприятия, большинство из которых организованы дистанционно: краеведческие квизы, онлайн-квесты, игры-путешествия, викторины, фототуры и многое другое. Продолжится проведение городской акции "Безопасный интернет - детям!", а с 1 по 7 ноября запланирован исторический марафон "Назад, в СССР!", приуроченный ко Дню Октябрьской революции.

В каждом учебном заведении ежедневно с 09.00 до 20.00 будут работать спортивный зал, компьютерный класс, библиотека и комната психологической разгрузки.