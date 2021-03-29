В школах Бобруйска прошла городская спартакиада работников учреждений образования

29 марта на базе средних школ №21 и №34 прошла городская спартакиада работников учреждений образования, членов профсоюза работников образования и науки. Как сказала председатель Бобруйской городской организации профсоюза работников образования и науки Руслана Кравцова, подобные соревнования проводятся традиционно во время весенних каникул. В этом году спартакиада состоит из трех видов спорта – дартса, стрельбы из пневматической винтовки и плавания. На участие в ней заявились 38 учреждений образования города – школы, гимназии, дошкольные учреждения и учреждения дополнительного и специального образования. А это порядка 180 спортсменов.

– Основная цель спартакиады – пропаганда здорового образа жизни, – отметила Руслана Владимировна, – и отбор сильнейших спортсменов для участия в областных соревнованиях.