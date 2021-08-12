В школах Бобруйска подходит к завершению подготовка к новому учебному году

Об этом рассказала начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.

– В настоящее время идет активная подготовка к новому учебному году. Согласно приказу Министерства образования сертификаты готовности учреждения общего среднего образования должны быть подписаны до 20 августа, учреждений дошкольного образования – до 1 декабря. На этапе подготовки специально созданными комиссиями учреждений образования определены первоочередные мероприятия, которые необходимо выполнить в рамках подготовки к новому учебному году. И, безусловно, принимаются меры по выполнению предписаний Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии, а также Бобруйского горрайотдела по ЧС. В центре внимания при подготовке к новому учебному году – состояние материально-технической базы учреждений образования, благоустройство территорий и создание безопасных условий пребывания учащихся во время образовательного процесса.

Значимым событием 2021 года станет открытие 1 сентября средней школы №35 на 1020 мест с бассейном. В настоящий момент проводятся работы по укомплектованию учреждения образования кадрами и учащимися. По состоянию на 12 августа подано более 1000 заявлений.