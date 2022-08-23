В школах Беларуси введут новые факультативы с 1 сентября

Новые факультативы введут в белорусских школах с 1 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Министерства образования.

Среди них - учебные программы факультативных занятий "Межпредметные грани математики" для VIII-XI классов и "В мире техники и технологий: выбираем инженерную профессию" (по учебным предметам "Информатика", "Физика", "География", "Математика", "Химия", "Биология") для X-XI классов. Речь идет об учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

Учебная программа факультативных занятий по учебному предмету "Математика" предназначена для VIII-XI классов. Программа рассчитана на 140 часов (по 35 часов в VIII-XI классе, 1 час в неделю). Содержание учебного материала структурировано по темам и распределено по классам.

В свою очередь учебная программа факультативных занятий для X-XI классов "В мире техники и технологий: выбираем инженерную профессию" предназначена для проведения факультативных занятий по формированию технологической культуры учащихся как одного из элементов общей и профессиональной культуры будущего инженера. Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) в X классе и на 70 часов (2 часа в неделю) в XI классе.

Учащихся познакомят с историей возникновения и развития промышленности; технологиями автомобиле-, приборо-, машиностроения; расскажут, как развиваются такие отрасли, как энергетика, металлургия, архитектура и строительство; проинформируют, что нового в природопользовании и охране окружающей среды. Наряду с традиционными методами обучения (рассказ, беседа, демонстрация) задействуются кейс-технологии, метод проектов, дискуссии, игровые методы, информационно-коммуникационные технологии, потенциал образовательных экскурсий, выездных занятий, онлайн-семинаров, вебинаров. При проведении занятий существенное значение будут иметь практические работы, групповые проекты. Итогом изучения каждого модуля станет презентация группового проекта с обсуждением и оформлением полученных результатов.

Большое внимание Министерство образования уделяет гражданско-патриотическому воспитанию учащейся молодежи. Разработана учебная программа факультативных занятий "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма" для VI (VII) класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, которая является продолжением программы для V (VI) класса. Содержание учебной программы базируется на взаимодействии учреждений образования с церковью. Факультатив рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). Учащиеся освоят важнейшие духовно-нравственные понятия и категории (добро и зло, красота и милосердие); у них сформируются умения сотрудничества, следования этическим и нравственным нормам общения и взаимодействия; способность аргументированно излагать свою точку зрения.

Также утверждена программа нового факультатива под названием "Мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации". В первую очередь он направлен на то, чтобы дать подросткам возможность изучить себя, свою личность, понять себя и других, проработать навыки самопомощи, научиться оказывать посильную помощь друзьям. Во время уроков подростки узнают, что такое психическое здоровье, как побороть стресс, в чем проявляется кризис и как его преодолеть, как установить личные границы, как научиться мыслить позитивно, что такое личностный рост, как установить хорошие отношения с людьми, семьей, в чем проявляется психологическое влияние. Факультативные занятия появятся в расписании школьников уже с первых дней обучения, которые планируют проводить в 8-11-х классах также один раз в неделю. Всего программа рассчитана на 35 учебных часов.

С 1 сентября вступают в силу основные положения новой редакции Кодекса Беларуси об образовании. Применительно к системе общего среднего образования есть норма, по которой в режиме шестидневной недели могут проводиться факультативные занятия в V-XI (XII) классах и реализовываться образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) для учащихся X-XI классов.