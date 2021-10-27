В школах Беларуси прошла фотовыставка о детях с инвалидностью

В первой половине октября в белорусских школах проходила фотовыставка "Просто дети в школе". Экспозиция рассказала о школьных буднях детей с инвалидностью из разных городов Беларуси. Цель фотопроекта - показать, что все дети могут учиться вместе независимо от наличия или отсутствия инвалидности.

Фотовыставка состояла из шести историй, героями которых стали дети с инвалидностью, их учителя, друзья-одноклассники и родители. Инклюзия затрагивает всех участников образовательного процесса. Ведь благодаря поддержке окружающих дети с инвалидностью успешно учатся, а школы становятся дружественными для каждого ребенка.

Фотопроект прошел в рамках информационной кампании "Просто дети в школе", которая направлена на изменение отношения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию. Он реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

У каждой школы была возможность оформить фотовыставку в свободном формате: на информационных стендах, мольбертах, в учебных классах. Предложенную экспозицию было возможно расширять: многие школы дополняли выставку историями своих учеников и учениц с инвалидностью. Так учащиеся не только познакомились с историями других детей, но и увидели знакомые лица одноклассников и одноклассниц, больше узнали об их жизни, успехах и увлечениях.

- Нам было очень приятно видеть, что практически с первых минут появления выставки в холле школы дети проявили неподдельный интерес: подходили, рассматривали фотографии, изучали, знакомились с героями. Выставка заинтересовала не только старших, но и младших школьников. Фотопроект "Просто дети в школе" ценен тем, что он в мягком, позитивном ключе вовлекает детей и взрослых в обсуждение важной и вместе с тем такой сложной темы, как инклюзия. Проведение подобных выставок в школах - хорошая возможность показать мир в его многообразии и обратить внимание на то, как важно принимать тех, кто рядом с тобой, - разных и уникальных, - делится впечатлениями о фотопроекте Эмилия Протасевич, заместитель директора по воспитательной работе ГУО "Средняя школа №1 д.Копище".

В средней школе №1 д.Копище обучается более 20 детей, имеющих инвалидность. В этой школе уверены, что обсуждение такой важной темы поможет всем детям быть более открытыми, добрыми, проявляющими понимание и доброжелательность.

Во время выставки во многих школах прошли информационные часы на тему инклюзии. Дети познакомились с понятиями "инклюзия", "инвалидность", этикой общения с людьми с инвалидностью, узнали, как создать дружественную среду в школе.

Материалы для создания фотовыставки в учреждениях образования, а также проведения информационного часа на тему инклюзии размещены в открытом доступе на сайте информационной кампании prostodeti.by.

Информационный партнер выставки - Белорусское телеграфное агентство.