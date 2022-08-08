В Щатково горел дом
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5 августа в 19.14 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Щатково Сычковского сельсовета Бобруйского района.
О пожаре сообщил сам хозяин. С его слов все жильцы покинули домовладение самостоятельно. По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение дома. Спасатели ликвидировали пожар. В результате повреждена кровля, перекрытие, веранды и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: берегите дом от пожара. Не используйте неисправные электроприборы, не допускайте неосторожности с огнем, установите дома АПИ. Телефон МЧС 112.
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