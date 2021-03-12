В Шанхае получен текстиль, способный работать как дисплей

Команда ученых из Шанхая разработала текстиль, который может быть использован в качестве дисплея. Соответствующих результатов в своих исследованиях добились специалисты из Фуданьского университета, сообщает газета Shanghai Daily.

По словам руководителя проекта, которым является Пэн Хуэйшэн, соответствующий материал по своему функционалу напоминает компьютер или смартфон. Потенциально его можно будет использовать и в технологиях связи.

Разработка основана на прозрачных люминесцентных волокнах, которые в переплетении образуют микрометровые электролюминесцентные блоки, напоминающие те, что есть в экранах цифровых дисплеев. Через эти переплетения пропускается сгенерированный низкий микроамперный ток, который служит питанием для электролюминесцентных блоков.

В лабораторных условиях ученым удалось изготовить текстильный дисплей длиной шесть метров и шириной 25 см. По словам руководителя проекта, дисплей может быть и более крупного размера. Его яркость остается стабильной при изгибе и даже при растяжении.

"Наш текстильный дисплей является гибким и дышащим. Он выдерживает сотни машинных стирок, что делает его пригодным для практического применения", - приводит издание слова руководителя проекта.

Полные результаты данного исследования опубликованы в научном журнале Nature.