В сгоревшем доме в Бобруйском районе нашли тело хозяина
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поселке Данилов Мост Бобруйского района при пожаре частного жилого дома под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили тело хозяина.
Сообщение о пожаре частного дома по улице Береговой поступило 19 января в 23.59 от жителей поселка. Из-за позднего обнаружения и сообщения в службу МЧС к моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем.
Под обрушившимися конструкциями без признаков жизни был обнаружен 42-летний хозяин. Поиск погибшего был затруднен высокой температурой, обрушившимися конструкциями и плотным задымлением. Мужчина проживал один.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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