В сфере образования Могилевской области к работе приступят 425 молодых специалистов

В текущем году для работы в учреждениях образования Могилевской области по педагогическим специальностям прибыли 425 молодых специалистов. Об этом во время августовской педагогической конференции в Могилеве сообщил начальник главного управления по образованию облисполкома Андрей Заблоцкий.

Андрей Заблоцкий подчеркнул, что необходимо принять исчерпывающие меры, направленные на долгосрочное закрепление молодых специалистов в регионах. В первую очередь это касается предоставления жилья и материального стимулирования. Должны быть такие эффективные инструменты, как наставничество и школа молодого педагога.

Региональная отрасль располагает квалифицированным кадровым составом: 82% педагогических работников имеют высшее образование, 71% - высшую и первую квалификационные категории. «Этот потенциал позволяет в полной мере реализовывать задачи, стоящие перед системой образования», - прокомментировал начальник управления.

Однако для поддержания стабильного функционирования системы образования необходимо прогнозировать потребности в педагогических кадрах, а также усилить профориентационную работу с будущими абитуриентами. Как резерв - увеличение числа классов педагогической направленности и учащихся в них. При этом важно мотивировать выпускников педклассов на целевое обучение.

«Сегодня каждому руководителю школы необходимо проводить планомерную, целенаправленную работу по профориентации учащихся на получение педагогической специальности на условиях целевой подготовки для дальнейшей работы в этом же учреждении, - отметил Андрей Заблоцкий. - Другими словами, руководитель школы должен организовать работу по подготовке для своего учреждения будущего педагога по необходимой специальности из своих же учеников».

БЕЛТА