В сентябре Белорусский Красный Крест отмечает свой 100-летний юбилей. Могилевская областная организация представлена 25 районными организациями.

— В области создано 1596 первичек, которые объединяют свыше 254 тысяч членов Белорусского Общества Красного Креста, что говорит о массовом характере и имеющимся необходимом потенциале в решении поставленных задач,— уточняет председатель Могилевской областной организации «БОКК» Андрей Мартыновский.— К юбилейной дате на Могилевщине проходят и запланировано ряд мероприятий, которые рассказывают о том, как добрые дела обогащают наш мир. Мы тесно сотрудничаем с органами исполнительной власти, администрациями учебных заведений, социальных служб и другими общественными объединениями. Вобласти обеспечен достойный охват членством в Белорусском Обществе Красного Креста. Его цели и задачи разделяют более 200 тысяч человек, а это каждый шестой житель области.