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Общество

В сентябре Белорусский Красный Крест отмечает свой 100-летний юбилей

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В сентябре Белорусский Красный Крест отмечает свой 100-летний юбилей

В сентябре Белорусский Красный Крест отмечает свой 100-летний юбилей. Могилевская областная организация представлена 25 районными организациями.

— В области создано 1596 первичек, которые  объединяют  свыше 254 тысяч членов Белорусского Общества Красного Креста, что говорит о массовом характере и имеющимся необходимом потенциале в решении поставленных задач,— уточняет председатель Могилевской областной организации «БОКК» Андрей Мартыновский.—  К юбилейной дате  на Могилевщине  проходят и запланировано ряд  мероприятий, которые рассказывают о том,  как добрые дела обогащают наш мир. Мы тесно сотрудничаем  с органами исполнительной власти, администрациями учебных заведений, социальных служб и другими общественными объединениями. Вобласти обеспечен достойный охват членством в Белорусском Обществе Красного Креста. Его цели и задачи разделяют более 200 тысяч человек, а это каждый шестой житель области.

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