В селе Вороновичи Бобруйского района состоялось освящение колоколов

26 июля в храме в честь святителя Николая Чудотворца села Вороновичи Бобруйского района Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, освятил новые колокола, - сообщает пресс-служба Бобруйской епархии. На богослужении присутствовали члены попечительского совета Бобруйской епархии.

После богослужения епископ Серафим посетил выставку старинных икон в церковно-историческом музее при приходе в честь преподобного Сергия Радонежского посёлка Туголица.