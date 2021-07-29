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Религия

В селе Вороновичи Бобруйского района состоялось освящение колоколов

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В селе Вороновичи Бобруйского района состоялось освящение колоколов

26 июля  в храме в честь святителя Николая Чудотворца села Вороновичи Бобруйского района Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, освятил новые колокола, - сообщает пресс-служба Бобруйской епархии. На богослужении присутствовали члены попечительского совета Бобруйской епархии.

После богослужения епископ Серафим посетил выставку старинных икон в церковно-историческом музее при приходе в честь преподобного Сергия Радонежского посёлка Туголица.

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