В Санкт-Петербурге вводят запрет на посещение детьми музеев, театров и цирков

В Санкт-Петербурге вводят запрет для несовершеннолетних на посещение музеев, театров и цирков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

С 28 января по 13 февраля дети в северной столице России не смогут посещать культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

"Запрещается посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий", - говорится в документе, который подписал губернатор города Александр Беглов.

Кроме этого, в городе продлили уже действующие ограничения, связанные с распространением COVID-19, до 31 марта.