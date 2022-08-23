В садовом товариществе горел дом
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22 августа в 13.14 жители садового товарищества сообщили спасателям о пожаре дома в Горбацевичском сельсовете Бобруйского района.
По прибытии подразделений МЧС происходило открытое горение дома, создалось плотное задымление. Соседи утверждали, что внутри никого нет.
Дом жилой, двухэтажный, кирпичный, электрифицирован, АПИ не оборудован. В результате упорной борьбы со стихией спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожен второй этаж дома, кровля и имущество в доме. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС призывает: берегите себя и свое имущество от пожара. Телефон МЧС 112.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
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