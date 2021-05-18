В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса

Скоро в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, заявил президент Владимир Путин.

В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.