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COVID-19

В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса

РИА Новости 48 0

В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса
Скоро в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, заявил президент Владимир Путин.
В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
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