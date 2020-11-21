В России за сутки выявили 24 822 заразившихся коронавирусом – новый максимум

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 822, до 2 064 768. Это следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

Это уже четвертое с начала недели обновление максимума по числу заболевших за день: 16 ноября штаб сообщил о 22 778 заразившихся, 17 ноября - о 23 610, 20 ноября - о 24 318.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 467, до 35 778. Это новый максимум за все время пандемии. Предыдущий - 463 смерти за день - был зафиксирован в четверг, 19 ноября. При этом условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 021. Это максимум с начала пандемии. Всего уже вылечились 1 577 435 пациентов. Число выписанных пациентов четыре дня превышает количество новых случаев заражения. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась с 76,1% до 76,4% от общего числа заразившихся.