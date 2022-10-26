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COVID-19

В России выявлены два новых варианта COVID-19

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В России выявлены два новых варианта COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлены два новых варианта коронавируса. Об этом информируют РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что на прошлой неделе в стране были обнаружены два новых варианта COVID-19, в том числе и подвид уже известного омикрон-штамма под названием "цербер". "На прошедшей неделе мы выявили два новых для России геноварианта - это BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер")", - сказала Анна Попова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, уже пятую неделю подряд в РФ наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. По прогнозам ученых, угрозы резкого подъема заболеваемости на сегодняшний день нет. Тем не менее допускается, что к концу нынешнего сезона возможен некоторый рост заболеваемости, однако оснований для введения ограничительных мер нет.

 

По мнению Анны Поповой, к сегодняшнему дню в России сформировалась определенная иммунная прослойка, благодаря которой удастся избежать резкого роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она также напомнила об основных мерах защиты от заражения: гигиена рук, ношение масок в местах скопления людей, а также укрепление иммунитета.

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