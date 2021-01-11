В России выявлен первый случай “британского” штамма COVID-19

Первый случай "британского" штамма коронавируса был выявлен у мужчины, который вернулся из Великобритании в Россию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

"У одного человека это был коронавирус нового штамма", - сказала она, комментируя результаты обследования россиян, вернувшихся из Великобритании.

Человек, у которого в РФ был выявлен новый штамм коронавируса, чувствует себя хорошо, отметила Попова.

Случай заражения британским штаммом коронавируса был зафиксирован в России еще в конце прошлого года, сейчас человек уже не заразен, заявила Попова.

"Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог. Только у одного человека. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус", - сказала она.

Существующие в России ПЦР-тесты на коронавирус выявляют и британский штамм. Кроме того, зарегистрированные в стране вакцины также защищают от него, сообщила Попова.

"По нашим данным, тест-системы, которые действую в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус. И вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса", - сказала она.

При этом Попова отметила, что вирус не стал более опасным, а также не делает течение COVID-19 более тяжелым, однако он стал более заразен. "То есть один человек может заразить большее количество, чем предыдущий вариант", - пояснила она.