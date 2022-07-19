В России выявили подвариант «кентавр» омикрон-штамма коронавируса

Подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как "кентавр", был выявлен на территории РФ. Госпитализация инфицированных не потребовалась: они переносят заболевание в легкой форме, пишет ТАСС.

Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

– В базу VGARus также загружено 5 геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("кентавр") штамма "Омикрон". Забор материала датирован июлем и был сделан в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре считают, что рост заболеваемости COVID-10 в РФ связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма.

– В связи с распространением новых подвариантов штамма "Омикрон" наблюдается рост выявленных случаев COVID-19, но заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, чаще всего протекает легко и схоже с легким ОРЗ, – сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, по сведениям Роспотребнадзора, доля подвидов омикрон-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев инфицирования коронавирусом за последние 2 недели достигла 51,67%.

– На протяжении двух последних недель к линии BA.1 геноварианта "Омикрон" отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 – 51,67%, к геноварианту "Дельта" – 0,73%, – отмечается в сообщении.