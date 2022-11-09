В России выросла заболеваемость коронавирусом — более 5,3 тысячи случаев за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировали 5335 случаев заражения коронавирусом, что более чем на тысячу превышает показатель предыдущего дня. Подробную статистику опубликовало агентство ТАСС.

Уточняется, что за минувшие сутки в РФ выздоровели 8492 пациента с ранее диагностированным ковидом, скончались 62 человека.

Примечательно, что днем ранее число новых случаев COVID-19 в стране составило 4320, в воскресенье же, при диагностировании 4566 случаев, СМИ уточнили, что результат менее 5000 наблюдается впервые с июля. Теперь же заболеваемость резко выросла.

За весь период пандемии в России коронавирус подтвердился у 21 477 926 человек. 20 876 892 пациента выздоровели, летальных исходов насчитывается 390 774.