В России выросла заболеваемость коронавирусом — более 5,3 тысячи случаев за сутки
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В России за минувшие сутки зафиксировали 5335 случаев заражения коронавирусом, что более чем на тысячу превышает показатель предыдущего дня. Подробную статистику опубликовало агентство ТАСС.
Уточняется, что за минувшие сутки в РФ выздоровели 8492 пациента с ранее диагностированным ковидом, скончались 62 человека.
Примечательно, что днем ранее число новых случаев COVID-19 в стране составило 4320, в воскресенье же, при диагностировании 4566 случаев, СМИ уточнили, что результат менее 5000 наблюдается впервые с июля. Теперь же заболеваемость резко выросла.
За весь период пандемии в России коронавирус подтвердился у 21 477 926 человек. 20 876 892 пациента выздоровели, летальных исходов насчитывается 390 774.
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