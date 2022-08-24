В России в 2022 году туристический поток из Беларуси увеличился в 3,5 раза

Сейчас самое время развивать туристические связи Беларуси и России. На это обратила внимание руководитель дирекции конгрессно-выставочных и отраслевых проектов Комитета по туризму Москвы Анна Попова в эфире Первого канала Белорусского радио.

По ее словам, несмотря на непростое время, сейчас стоит еще более активно развивать туризм между двумя государствами:

– Сейчас самое время развивать наши туристические связи. Если мы говорим о туристическом потоке из Беларуси в этом году, то мы видим значительный рост – в 3,5 раза. Мы считаем, что нам нельзя останавливаться на достигнутом. И безусловно, мы будем и дальше развивать наше взаимодействие, открывать для себя новые туристические продукты и рассказывать о них, – отметила специалист.

Говоря о санкциях и ограничениях, Анна Попова подчеркнула, что в плане развития туристического взаимодействия они могут быть только на руку.

– В принципе, и период пандемии стал временем новых возможностей. Часто человек идет легким путем, налажен контакт, куда он отправляет туристов. А трудные моменты, когда надо искать новые направления, иногда становятся плюсом. Важно, что люди для себя начали открывать и наши регионы, а не только Москву и Санкт-Петербург. К примеру, Тулу и Владимир. Это время заставило нас иначе посмотреть и на внутренний туризм, и на туризм стран СНГ в целом, – пояснила она.