В России привившимся от COVID-19 будут выдавать паспорт вакцинированного

Привившиеся от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет", - сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, более 500 тыс. доз вакцины от коронавируса поступило в регионы страны за последние три недели. Михаил Мурашко отметил, что количество пунктов вакцинации от коронавируса увеличилось за последнюю неделю на 45.

Министр здравоохранения также заявил, что количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России в последние дни снизилось на 4%.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин, присутствующий на заседании, отметил, что ситуацию с распространением коронавируса в России в целом удалось удержать, не допуская системных сбоев. Премьер призвал власти в новогодние праздники внимательно следить за ситуацией, держать ее под личным контролем.