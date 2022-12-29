Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фотофакт

В Рогачеве выпустили самую большую в мире банку сгущенного молока

0 0

В Рогачеве выпустили самую большую в мире банку сгущенного молока

В Рогачеве в четверг на центральной площади города состоялась торжественная церемония, на которой был зафиксирован мировой рекорд авторства местного молочно-консервного комбината — изготовление самой большой банки сгущенного молока.

Виновницей торжества стала почти 500-килограммовая жестяная банка сгущенки. Если быть точнее, внутри находилась, пожалуй, самая известная среди потребителей продукция ОАО «Рогачевский МКК» — молоко сгущенное цельное с сахаром, массовая доля жира 8,5 процента. Данный продукт обычно расфасовывается иначе — в жестяные банки по 380 граммов, в пакеты дой-пак по 270 граммов, а также в полиэтиленовые мешки весом 20 кг со встроенным клапаном и мешки из многослойной пленки (ламинат) по 2,4 и 5 кг. Для рекорда, как видим, было сделано исключение.

по материалам СБ

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿