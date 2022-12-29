В Рогачеве выпустили самую большую в мире банку сгущенного молока

В Рогачеве в четверг на центральной площади города состоялась торжественная церемония, на которой был зафиксирован мировой рекорд авторства местного молочно-консервного комбината — изготовление самой большой банки сгущенного молока.

Виновницей торжества стала почти 500-килограммовая жестяная банка сгущенки. Если быть точнее, внутри находилась, пожалуй, самая известная среди потребителей продукция ОАО «Рогачевский МКК» — молоко сгущенное цельное с сахаром, массовая доля жира 8,5 процента. Данный продукт обычно расфасовывается иначе — в жестяные банки по 380 граммов, в пакеты дой-пак по 270 граммов, а также в полиэтиленовые мешки весом 20 кг со встроенным клапаном и мешки из многослойной пленки (ламинат) по 2,4 и 5 кг. Для рекорда, как видим, было сделано исключение.

по материалам СБ