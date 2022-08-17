Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В результате разрыва колеса опрокинулся «МАЗ»

11 0

В результате разрыва колеса опрокинулся «МАЗ»

17 августа около 7 часов утра  в Кричевском  районе 36-летний минчанин управлял автомобилем «МАЗ»  вблизи  агрогородка Ботвиновка.

При совершении поворота  направо, у грузовика разорвалось колесо, после чего автомобиль опрокинулся. Водитель получил травмы.

Водители, перед выездом в обязательном порядке проверяйте техническое состояние своих транспортных средств.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »