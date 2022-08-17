В результате разрыва колеса опрокинулся «МАЗ»

17 августа около 7 часов утра в Кричевском районе 36-летний минчанин управлял автомобилем «МАЗ» вблизи агрогородка Ботвиновка.

При совершении поворота направо, у грузовика разорвалось колесо, после чего автомобиль опрокинулся. Водитель получил травмы.

Водители, перед выездом в обязательном порядке проверяйте техническое состояние своих транспортных средств.