В результате разрыва колеса опрокинулся «МАЗ»
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17 августа около 7 часов утра в Кричевском районе 36-летний минчанин управлял автомобилем «МАЗ» вблизи агрогородка Ботвиновка.
При совершении поворота направо, у грузовика разорвалось колесо, после чего автомобиль опрокинулся. Водитель получил травмы.
Водители, перед выездом в обязательном порядке проверяйте техническое состояние своих транспортных средств.
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