В результате пожара уничтожен электрогенератор
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11 ноября в 19.25 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Интернациональной.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдался выход дыма из хозяйственной постройки. В результате пожара уничтожен электрогенератор, повреждено 3 квадратных метра стропильной системы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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