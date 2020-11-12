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Происшествия

В результате пожара уничтожен электрогенератор

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В результате пожара уничтожен электрогенератор

11 ноября в 19.25 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Интернациональной.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдался выход дыма из хозяйственной постройки. В результате пожара уничтожен электрогенератор, повреждено 3 квадратных метра стропильной системы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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